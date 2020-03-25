После жалоб жителей Яблоновского в соцсетях глава Адыгеи посетил поселок

Руководитель региона прибыл в Яблоновский, чтобы обсудить вопросы развития городского поселения и решения проблем, обозначенных в обращениях местных жителей. Многие из них писали в инстаграм Мурата Кумпилова с жалобами на благоустройство, взаимодействие с местной администрацией.

«Я постоянно слежу за обращениями граждан, которые приходят из различных источников, в том числе и через соцсети. Люди сталкиваются с проблемами, и власть должна их решать. Это вопросы энергетики, жилищно-коммунальной сферы, благоустройства. Население должно чувствовать, что в лице органов власти оно всегда найдет реальную поддержку и помощь», — подчеркнул Кумпилов, открывая совещание с руководством района.

Отдельно рассматривалась тема незавершенного жилищного строительства. Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, в уже принято принципиальное решение по достройке ЖК «Тургеневский» в ауле Новая Адыгея.

«Есть понимание, что оно будет осуществлено за счет инвесторов. Работа над дорожной картой уже ведется. Люди в итоге должны получить ключи от своих квартир», — сказал Мурат Кумпилов.

Также глава Адыгеи поручил учитывать требования комплексного развития территории при планировке 120 га незастроенных земель в Яблоновском городском поселении. Еще одно поручение касалось формирования фонда земельных участков вдоль федеральных трасс для планирования дорожного строительства. Для этого местная администрация должна провести инвентаризацию земельных участков, определить их статус, собственника, рассмотреть возможности резервирования в рамках проектов дорожной реконструкции.

В завершение Кумпилов указал руководству района и поселений на важность эффективной работы с обращениями граждан и оперативного реагирования на их проблемы.