В Сочи исполнять обязанности прокурора будет Владимир Багаев
В Сочи 24 марта определили, кто займет место исполняющего обязанности прокурора города
И.о. прокурора курорта назначили Владимира Багаева, говорится на сайте прокуратуры Краснодарского края. Он сменил на этом посту старшего советника юстиции, зампрокурора Кубани Игоря Грязнова, который возглавлял прокуратуру Сочи с июля 2017 года.
Как писали Юга.ру, накануне появилась информация о том, что Грязнов лишился должности. Первое антикоррупционное СМИ опубликовало якобы приказ генпрокурора Игоря Краснова от 20 марта об увольнении Игоря Грязнова. В документе говорится, что основанием для этого стал собственный рапорт главы сочинского ведомства и представление прокурора края Сергея Табельского.
СМИ сообщили, что заявление об отставке Грязнов написал после проверки, которую в Сочи проводили представители Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСБ. Ранее появлялась информация, что прокурор прикрывает незаконный бизнес своих друзей.