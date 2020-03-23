Прокурор Сочи Грязнов покидает пост после проверки — СМИ

Краснодарский край

Распечатать

Прокурор Сочи — зампрокурора Кубани Игорь Грязнов в марте лишился должности, сообщил ряд СМИ

Официально эта информация не подтверждена, однако ;ПАСМИ опубликовал якобы приказ генпрокурора Игоря Краснова от 20 марта об увольнении Грязнова. В документе говорится, что основанием для этого стал собственный рапорт Грязнова и представление прокурора края Сергея Табельского.

Эту же информацию подтвердили источники «Коммерсанта» и Sochinews.

Источники изданий сообщили, что заявление об отставке Грязнов написал после проверки, которую в Сочи проводят представители Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСБ. Ранее появлялась информация о том, что прокурор прикрывает незаконный бизнес своих друзей.

Как писали Юга.ру, старший советник юстиции Игорь Грязнов был назначен на должность руководителя прокуратуры Сочи в июле 2017 года.

Прокуратура Сочи Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее будут субсидировать кинематографистов за съемки национальных фильмов
Минкурортов Кубани к лету переедет к морю
В Адыгее будут судить грабителей, которые разобрали стену ювелирного магазина и украли 20 млн рублей
Чечня первой в России закрыла рестораны и кафе из-за коронавируса. Будут ли компенсации бизнесу — неизвестно
Прокурор Сочи Грязнов покидает пост после проверки — СМИ
Сочинский НИИ может предоставить приматов для испытаний вакцины от коронавируса

Лента новостей

Статьи

«Спасет нас только взрыв»

Конспект большого интервью главного архитектора Краснодара Натальи Машталир

Статьи

Физкультура и лекции онлайн

Студенты рассказали про дистанционное обучение из-за коронавируса

Реклама на портале