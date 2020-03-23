Прокурор Сочи Грязнов покидает пост после проверки — СМИ

Официально эта информация не подтверждена, однако ;ПАСМИ опубликовал якобы приказ генпрокурора Игоря Краснова от 20 марта об увольнении Грязнова. В документе говорится, что основанием для этого стал собственный рапорт Грязнова и представление прокурора края Сергея Табельского.

Эту же информацию подтвердили источники «Коммерсанта» и Sochinews.

Источники изданий сообщили, что заявление об отставке Грязнов написал после проверки, которую в Сочи проводят представители Генпрокуратуры и центрального аппарата ФСБ. Ранее появлялась информация о том, что прокурор прикрывает незаконный бизнес своих друзей.

Как писали Юга.ру, старший советник юстиции Игорь Грязнов был назначен на должность руководителя прокуратуры Сочи в июле 2017 года.