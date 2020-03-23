Кинотеатры Краснодара собираются продолжить работу вопреки рекомендациям Минкульта

В сети «Киномакс» рассказали, что ждут прямого решения о приостановке деятельности кинотеатров на федеральном уровне, поскольку это поможет при урегулировании отношений с арендодателями и персоналом. В компании указали на то, что приказ с рекомендацией «формально не является достаточным законным основанием, чтобы приостановить функционирование для посетителей с 23 марта, но при этом является важным сигналом для органов власти, чтобы повлиять на скорость принятия ими приказов и распоряжений».

«В сложившейся ситуации кинотеатры ждут прямого решения с запретом на федеральном либо региональном уровне, а не рекомендаций, так как в таком случае это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных как с арендодателями, так и с выплатами персоналу, — объяснили в пресс-службе «Киномакса». — Безопасность зрителей является приоритетом для нашей компании, мы обеспечиваем все меры предписанные Роспотребнадзором для предотвращения распространения коронавируса».