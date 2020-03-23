Кинотеатры Краснодара собираются продолжить работу вопреки рекомендациям Минкульта
Министерство культуры России рекомендовало организациям, которые устраивают публичный показ фильмов, с 23 марта приостановить деятельность для посетителей
Соответствующий приказ 22 марта подписала глава ведомства Ольга Любимова.
Портал Юга.ру связался в краснодарскими кинотеатрами, чтобы узнать, будут ли они следовать рекомендации Минкульта.
В сети «Киномакс» рассказали, что ждут прямого решения о приостановке деятельности кинотеатров на федеральном уровне, поскольку это поможет при урегулировании отношений с арендодателями и персоналом. В компании указали на то, что приказ с рекомендацией «формально не является достаточным законным основанием, чтобы приостановить функционирование для посетителей с 23 марта, но при этом является важным сигналом для органов власти, чтобы повлиять на скорость принятия ими приказов и распоряжений».
«В сложившейся ситуации кинотеатры ждут прямого решения с запретом на федеральном либо региональном уровне, а не рекомендаций, так как в таком случае это будет ситуация форс-мажора, что поможет при урегулировании вопросов, связанных как с арендодателями, так и с выплатами персоналу, — объяснили в пресс-службе «Киномакса». — Безопасность зрителей является приоритетом для нашей компании, мы обеспечиваем все меры предписанные Роспотребнадзором для предотвращения распространения коронавируса».
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Руководитель PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов рассказал, что организация работает в штатном режиме, выполняя рекомендованные Роспотребнадзором профилактические меры.
«Пока кинотеатр работает в прежнем режиме. Мы ждем официального распоряжение от мэрии или губернатора», — сообщили в кинотеатре «Формула кино OZ».
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. На следующий день стало известно, что COVID-19 заразился житель Краснодарского края, который вернулся из итальянской Вероны. После этого в регионе запретили проводить события с участием более 100 человек, а также любые мероприятий с участием молодежи и детей. Краевое министерство культуры 16 марта сообщило, что в учреждениях культуры Кубани до 1 мая ограничили проведение массовых мероприятий.
Однако в учреждениях культуры Кубани решили организовать показ мероприятий онлайн. Так, через интернет можно посмотреть выставки, спектакли и концерты.
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