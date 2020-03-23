В Краснодаре трамваи на два вечера изменят маршрут из-за ремонта путей на Московской
Краснодарский край Елена Лободина
В Краснодаре вечером 23 и 24 марта изменится схема движения трамваев № 5, 8, 21 и 22
После 21:30 трамваи не пойдут до обычной конечной остановки на улице Солнечной. Корректировки связаны с капремонтом путей на улице Московской, пояснили в пресс-службе мэрии города.
Вечером вагоны № 5, 8, 21, 22 будут двигаться до остановки «Ул. Островского/КубГТУ» по стандартным маршрутам, а далее — по улице Красных Зорь до конечной «Ул. Декабристов». Обратно — тем же маршрутом.
Последние рейсы отправятся по стандартному маршруту:
- трамвай № 5 «Ул. им. Бершанской — ул. Солнечная» — от Бершанской — в 21:00, от Солнечной — в 22.19;
- трамвай № 8 «Ул. Солнечная — Хладокомбинат» — от Хладокомбината — в 21:00, от Солнечной — в 22:04;
- трамвай № 21 «Юбилейный микрорайон — ул. Солнечная» — от Юбилейного мкр — в 21:14, от Солнечной — в 22:08;
- трамвай № 22 «Ул. им. Димитрова — ул. Солнечная» — от Димитрова — в 21:30, от Солнечной — в 22:20.
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