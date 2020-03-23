В Краснодаре трамваи на два вечера изменят маршрут из-за ремонта путей на Московской

В Краснодаре вечером 23 и 24 марта изменится схема движения трамваев № 5, 8, 21 и 22

После 21:30 трамваи не пойдут до обычной конечной остановки на улице Солнечной. Корректировки связаны с капремонтом путей на улице Московской, пояснили в пресс-службе мэрии города.

Вечером вагоны № 5, 8, 21, 22 будут двигаться до остановки «Ул. Островского/КубГТУ» по стандартным маршрутам, а далее — по улице Красных Зорь до конечной «Ул. Декабристов». Обратно — тем же маршрутом.