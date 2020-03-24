Компания ТрансТелеКом предложила новым краснодарским абонентам акционный тариф «Любопытный»

Партнерский Краснодарский край

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Новый пакет услуг ТТК включает высокоскоростной домашний интернет на скорости до 100 Мбит/сек и более 115 каналов интерактивного ТВ

Стоимость пакетов начинается от 480 рублей в месяц. Также оператор предлагает по выгодной цене приобрести роутер в рассрочку, сообщили в пресс-службе компании 23 марта.

Интерактивное ТВ от ТТК позволяет смотреть каналы в высоком качестве, используя паузу и перемотку эфира. Помимо базового и расширенного пакетов каналов, ТТК предлагает тематические пакеты каналов на и популярные сервисы подписки на видеопрокат, подключить которые можно при просмотре телевидения.

10 частных театров Краснодара:

«Любопытный» тариф предполагает, что ежемесячная стоимость услуг не повысится в ближайшие 12 месяцев после подключения. Становясь абонентом ТТК пользователь может получить возможность подключить антивирусный пакет для ПК и мобильного телефона с 30-дневным бесплатным периодом и использовать новый сервис ТТК Play для запуска современных игр на ноутбуке.

Подробнее об акции можно узнать на сайте компании или по бесплатному телефону 88007750775.

Интернет Мобильная связь Телевидение

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