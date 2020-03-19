В Сочи самолет приземлился после сообщения о бомбе на борту

Краснодарский край

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Перед посадкой самолета Москва — Сочи в аэропорту назначения 19 марта поступило сообщение о его минировании

Пассажирский Airbus А 321, на борту которого находилось 179 человек, включая восемь членов экипажа, вылетел из Домодедова. На электронную почту столичного аэропорта поступило анонимное сообщение о его минировании. Это стало седьмым подобным сообщением за день, ранее они поступали в Шереметьево и Домодедово о рейсах Казань — Москва, Уфа — Москва, Санкт-Петербург — Москва, Москва — Уфа, Новосибирск — Москва и Москва — Пермь.

В пресс-службе сочинского аэропорта сообщили, что информация о минировании воздушного судна после проверки борта не подтвердилась.

Как передает ТАСС, в остальных случаях никаких подозрительных предметов на бортах также обнаружено не было.

Источник издания в силовых структурах рассказал, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить «минирование» самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

Такие сообщения начали поступать с 3 марта, за это время их было около 30. Все угрозы оказались ложными.

Авиация Сочи Терроризм

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