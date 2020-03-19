Первые в России девушки-летчицы приступили к полетам в Краснодаре

Девушки выполнили учебные полеты на самолетах L-410 с инструктором. К полетам допустили курсанток третьего курса, находящихся на программах военно-транспортной авиации. Остальные учащиеся начнут проходить практику позже на аэродромах края.

«Ту подготовку, которую нашим девушкам дали, они прошли не хуже, а может, даже лучше, чем строевые летчики, проходя определенные испытания на центрифуге с перегрузкой 5g. И они с этой задачей справились очень хорошо. Я так думаю, что в ближайшие пять лет мы услышим отдельные фамилии наших выпускниц, которые будут в летном отряде космонавтов», — цитирует начальника училища Сергея Румянцева ТАСС.

Напомним, в августе 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что впервые в российской истории девушки смогут обучаться на летчиц. Их будут готовить в Краснодарском летном училище. В первый поток заявки подали более 100 абитуриенток из разных регионов страны. В 2019 году конкурс составил 10 человек на место.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что курсанток начали готовить по программам боевой авиации.