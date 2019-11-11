Курсантки Краснодарского авиаучилища начали учиться летать на истребителях

Начальник Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. Серова Сергей Румянцев 9 сентября сообщил о том, что курсанток начали готовить по программам боевой авиации

До этого девушек допускали к службе только в транспортной авиации — на аппаратах, предназначенных для перевозки грузов. Теперь курсантки наравне с парнями будут проходить изучение самолетов истребительно-штурмовой и бомбардировочной авиации. Проходить такие программы согласились девять курсанток.

«Идет их более глубокое физико-психологическое обследование, определенное тестирование. Я думаю, девять девчонок, которые изъявили желание, будут в дальнейшем обучаться летать на самолетах современной истребительно-штурмовой авиации», — передает слова Румянцева ТАСС.