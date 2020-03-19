В Анапе досрочно прекратили полномочия депутата, который скрыл свои доходы

Ранее в совет поступило заявление от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о «досрочном прекращении полномочий» Игоря Илько из-за того, что в его сведениях о доходах за 2018 год обнаружили недостоверную и неполную информацию. Это повлекло за собой неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции». Во время сессии 19 марта депутаты совета единогласно приняли решение о прекращении полномочий Илько.

Кроме того, в апреле 2019 года стало известно о том, что Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело в отношении Игоря Илько. Его подозревают в предпринимательской деятельности без регистрации (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Сообщалось, что в период с 2013 по 2016 год он незаконно построил многоэтажный дом на участке, принадлежавшем его матери. Затем Илько узаконил самострой в суде и продал квартиры. В результате незаконных действий мужчина получил 40 млн рублей, писал «РБК Краснодар».