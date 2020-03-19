В Анапе досрочно прекратили полномочия депутата, который скрыл свои доходы
На 76-й сессии совета Анапы прекратили полномочия депутата Игоря Илько в связи с недостоверностью информации о его доходах
Ранее в совет поступило заявление от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о «досрочном прекращении полномочий» Игоря Илько из-за того, что в его сведениях о доходах за 2018 год обнаружили недостоверную и неполную информацию. Это повлекло за собой неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции». Во время сессии 19 марта депутаты совета единогласно приняли решение о прекращении полномочий Илько.
Кроме того, в апреле 2019 года стало известно о том, что Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело в отношении Игоря Илько. Его подозревают в предпринимательской деятельности без регистрации (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Сообщалось, что в период с 2013 по 2016 год он незаконно построил многоэтажный дом на участке, принадлежавшем его матери. Затем Илько узаконил самострой в суде и продал квартиры. В результате незаконных действий мужчина получил 40 млн рублей, писал «РБК Краснодар».
Читайте также:
Согласно сведениям о доходах и имуществе, размещенным на сайте администрации Анапы, в 2018 году Илько заработал 6 млн 702 тыс. рублей, а также владел домом площадью 72 кв. метра. Его супруга заработала 4,2 тыс. рублей, а также владела земельным участком площадью 693 кв. метра, находящемся в долевой собственности, квартирой площадью 74 кв. метра и машиной Nissan Juke.
Кто такой Игорь Илько
Игорь Илько родился в 1980 году в Апшеронском районе. В 2002 году окончил Московский государственный социальный университет. В Совете Анапы находился от партии «Справедливая Россия». Согласно данным сайта администрации Анапы, находился на должности заместителя председателя совета молодых депутатов, а также был членом комитетов по вопросам строительства, ЖКХ, культуры, средств массовой информации, молодежной политики и спорта.