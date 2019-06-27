На Кубани лишились мандатов три депутата, скрывшие доходы от продажи машин и недвижимости

Краснодарский край

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В Красноармейском районе в июне досрочно прекратили полномочия троих депутатов, которые скрыли сведения о своих доходах и имуществе

Депутат совета Полтавского сельского поселения Геннадий Набережнев, а также его коллеги из совета Трудобеликовского сельского поселения Анатолий Саенко и Георгий Кабанов скрыли сведения о доходах, которые они получили от продажи недвижимости и автомобилей Infiniti, Toyota и Chevrolet. Также они не сообщили о своих земельных участках площадью более 10 тыс. кв. метров. Это стало известно после проверки прокуратуры.

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Администрация Краснодарского края провела проверку достоверности сведений о доходах, расходах и имуществе депутатов. После нее советы Полтавского и Трудобеликовского сельских поселений лишили мандатов этих троих депутатов, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Брюховецком районе депутаты лишили полномочий четырех коллег, которые скрывали свои доходы, автомобили и счета.

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