В Новороссийске 50 человек эвакуировали из-за крупного пожара в кафе

Краснодарский край

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В Новороссийске днем 18 марта произошел крупный пожар площадью 200 кв. метров

Сообщение о возгорании в здании на улице Полевой поступило спасателям в 13:57. Прибывшие на место пожарные установили, что горят помещения площадью 200 кв. метров. Из здания эвакуировали 50 человек, спасатели объявили повышенный ранг пожара. В 14:50 огонь был полностью потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

В соцсетях появились сообщения, что пожар случился в кафе. В ведомстве не смогли подтвердить эту информацию, так как все подробности установят сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Напомним, ночью 18 марта в Краснодаре сгорели пять машин на улице Филатова. Возможной причиной возгорания стал поджог.

МЧС Новороссийск Пожары

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