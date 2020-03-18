В Новороссийске 50 человек эвакуировали из-за крупного пожара в кафе

Сообщение о возгорании в здании на улице Полевой поступило спасателям в 13:57. Прибывшие на место пожарные установили, что горят помещения площадью 200 кв. метров. Из здания эвакуировали 50 человек, спасатели объявили повышенный ранг пожара. В 14:50 огонь был полностью потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В соцсетях появились сообщения, что пожар случился в кафе. В ведомстве не смогли подтвердить эту информацию, так как все подробности установят сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы.