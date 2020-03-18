В Краснодаре ночью сгорели пять машин

Сообщение о возгорании на улице Филатова поступило спасателям в 3:17. Пожарные установили, что горят пять машин на площади 15 кв. метров. Огонь потушили в 3:37, на месте работали восемь человек и две единицы спецтехники. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что на улице Филатова, 19/2 сгорели шесть машин. По словам жильцов соседнего дома, на записи камер видеонаблюдения видно, как мужчина облил автомобиль Toyota и поджег его. После этого произошел взрыв.

В пресс-службе УМВД по Краснодару рассказали, что в 4:00 пожарные сообщили в полицию о возгорании пяти машин. Полицейские установили, что при пожаре пострадали пять иномарок. По данному факту начали проверку. Управляющая компания сообщила о наличии видеозаписи, подтверждающей поджог одного из автомобилей. Устанавливается лицо, совершившее преступление. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.