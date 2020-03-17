Турист из Беларуси сорвался с Маркотхского хребта в Геленджике

Вечером 17 марта турист из Беларуси пострадал, сорвавшись в темноте с Маркотхского хребта в Геленджике

Четверо белорусских туристов поднялись на хребет, а возвращались, когда начало темнеть. Один из них оступился рядом с обрывом и начал падать. Он цеплялся руками за траву и каменные выступы, падение остановила застрявшая между скальными породами нога.

Его товарищи вызвали спасателей. Те по прибытию искали пострадавшего уже в полной темноте с использованием спецосвещения.

«При падении молодой человек получил множество ушибов, несколько раз ударился головой, сломал тазобедренную кость. Спасатели аккуратно освободили ногу пострадавшего, оказали ему первую медицинскую помощь и переложили на носилки», — рассказали в пресс-службе мэрии курорта.

В течение часа спасатели осторожно спускались с горы, транспортируя пострадавшего, а внизу передали врачам скорой помощи. Парня доставили в отделение травматологии горбольницы.

Как писали Юга.ру, в Сочи 16 марта местная жительница сломала ногу на спуске с горы Ахун.