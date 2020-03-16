Жительница Сочи сломала ногу на горе Ахун

Муж 47-летней жительницы Сочи позвонил спасателям и сообщил, что его жена упала во время пешей прогулки по велотрассе в районе горы Ахун и сломала ногу. Приехав на место, спасатели и медик Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России оказали пострадавшей доврачебную помощь, наложив на поврежденную ногу иммобилизирующую шину [повязку, которая создает условия неподвижности и покоя поврежденного органа — Юга.ру]. Затем сотрудники МЧС на носилках транспортировали туристку из леса и передали врачам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писали Юга.ру, в августе 2019 года туристка отсудила у Сочинского нацпарка 146 тыс. рублей за сломанную ногу.