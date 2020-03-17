DANYCOM.Mobile продлил активацию SIM-карт по акции «4 штуки в одни руки»

По условиям акции «4 штуки в одни руки» абоненты тарифных планов «Бесплатный» и «Звони бесплатно» по одним паспортным данным могли заказать дополнительно по одной SIM-карте с аналогичными тарифами. Новым клиентам DANYCOM.Mobile по одному паспорту были доступны по две SIM-карты с одним из тарифов бесплатной линейки. Ранее акция действовала до 31 марта 2020 года.

«Акция вызвала большой интерес как у прежних абонентов DANYCOM.Mobile, так и у тех, кто перешел от других операторов. Мы увидели, что SIM-карты приобретались не только для обеспечения бесплатной связью, например, всех членов семьи, но и для небольших коллективов. Для более комфортного перехода абонентов на обслуживание в DANYCOM.Mobile мы решили продлить сроки активации SIM-карт», — комментирует изменения условий акции директор департамента маркетинга и PR ГК DANYCOM Елена Плеханова.

Подробнее об акции можно узнать по ссылке. Информацию по активации SIM-карт, тарифным планам и другим акциями DANYCOM.Mobile можно получить по телефону 84951233003 и в онлайн-чате на сайте danycom.ru.