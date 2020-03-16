Учителя года Адыгеи назначили первым замминистра образования и науки региона

В 2018 году Лебедев стал победителем республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи». На посту первого заместителя министра республики он сменил Надежду Кабанову, завершившую свою работу в связи с достижением предельного возраста для госслужащего, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Кто такой Евгений Лебедев

Лебедев в 2003 году окончил математический факультет Адыгейского госуниверситета. Работал учителем информатики в Адыгейской республиканской гимназии, а также на различных должностях в образовательных учреждениях. В течение трех лет он руководил предметной комиссией по проверке развернутых ответов участников ГИА по информатике. До назначения на пост первого заместителя министра образования и науки республики занимал должность директора ГБОУ РА «Государственная аттестационная служба системы образования».