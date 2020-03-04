Мужчина пришел в полицию и признался, что пять лет назад закопал труп в лесу Новороссийска
В Новороссийске 3 марта мужчина пришел в полицию и признался в преступлении, совершенном пять лет назад
Старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Плотников рассказал порталу Юга.ру, что 3 марта 38-летний житель Краснодара пришел в отдел полиции Центрального района Новороссийска и заявил, что в марте 2015 года он захоронил в лесу тело 40-летнего жителя Московской области.
На следующий день следователи в урочище Широкая Балка в указанном месте нашли и извлекли останки погибшего. Их отправили в отделение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Похожий случай произошел в конце февраля в Ленинградском районе. Там на стенах зданий появились схемы с расположением различных объектов. Позже оказалось, что с их помощью убийца хотел показать, куда он спрятал тело 8-летней девочки, пропавшей без вести в 2016 году.