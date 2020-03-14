На Кубани в водоемы выпустят пять краснокнижных осетровых

Краснодарский край

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В реки и моря Кубани за три месяца выпустят пять видов краснокнижных осетровых рыб

Рыбу выращивают в искусственных водоемах «Кубаньбиоресурсов». В течение трех месяцев белугу, севрюгу, русского осетра, шип и стерлядь будут выпускать в различные участки рек Кубань, Протока и Лаба, а также в Краснодарское водохранилище и Черное море.

Такой выпуск разновозрастных особей осетровых позволит сократить влияние негативных факторов — хищников, незаконного лова или загрязнения. Выпуск взрослых особей вблизи нерестилищ со временем поможет восстановить естественное размножение осетровых в реке Кубань.

Первый этап выпуска прошел с 11 по 13 марта. В устье Протоки выпустили 160 особей белуги весом 10-15 кг и возрастом от 3 до 5 лет. Рыба чипирована, прошла молекулярно-генетическое тестирование и обладает высокой выживаемостью.

«Устье реки находится в непосредственной близости к Азовскому морю, что исключает вероятность вылова этих самых крупных, ценных и, к сожалению, редких рыб рыболовами-любителями в самой реке», — сообщили в пресс-службе администрации края.

Краснодарское водохранилище Река Кубань Рыболовство Черное море

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