На концерте в Краснодаре Lindemann показали порно с цензурой

Краснодарский край

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Видеоряд, сопровождающий концерт немецко-шведского проекта Lindemann, который состоялся в краснодарском дворце спорта «Олимп» 12 марта, подвергли цензуре

Коллектив посетил кубанскую столицу впервые в рамках большого российского тура в поддержку выхода альбома F&M. Краснодар стал третьим городом после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где состоялось выступление. Тур группы Lindemann продолжится концертами в Москве, Новосибирске, Перми, Казани и Воронеже. 

«Перед началом концерта прозвучало объявление о том, что группа Lindemann уважает правовые нормы Российской Федерации и в соответствии с законом применила цензуру к собственному видео, которое будет транслироваться на большом экране во время выступления. Действительно: все половые органы и крупные планы в эпизодах секса на видео были либо закрыты плашкой с надписью CENSORED, либо замылены», — рассказала побывавшая на мероприятии редактор Юга.ру.

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Кроме того, во время выступления со сцены в фан-зону кидали торты и мороженую рыбу. Тиль Линдеманн несколько раз опрокидывал стойки для микрофона и швырял сам микрофон на пол или в толпу. В один из моментов гитарист начал подниматься на возвышающемся пьедестале над сценой и это отвлекло зрителей от истинного действа: солист вместе с еще одним музыкантом уже выезжали сбоку прямо в толпу в большом прозрачном шаре на платформе.

Lindemann — метал-проект вокалиста, композитора, фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна и музыканта, основателя Pain и Hypocrisy Петера Тэтгрена. Существует с января 2015 года. В феврале 2020 года Линдеманн запустил новый музыкальный проект Na Chui. Первой песней стала композиция Till the End, на которую снят порно-клип.

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