На концерте в Краснодаре Lindemann показали порно с цензурой

Коллектив посетил кубанскую столицу впервые в рамках большого российского тура в поддержку выхода альбома F&M. Краснодар стал третьим городом после Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где состоялось выступление. Тур группы Lindemann продолжится концертами в Москве, Новосибирске, Перми, Казани и Воронеже.

«Перед началом концерта прозвучало объявление о том, что группа Lindemann уважает правовые нормы Российской Федерации и в соответствии с законом применила цензуру к собственному видео, которое будет транслироваться на большом экране во время выступления. Действительно: все половые органы и крупные планы в эпизодах секса на видео были либо закрыты плашкой с надписью CENSORED, либо замылены», — рассказала побывавшая на мероприятии редактор Юга.ру.