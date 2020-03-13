В Краснодаре из-за тумана в аэропорту задержали два рейса

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 13 марта на вылет задержали два рейса из-за тумана

К 7:30 на вылет задержали рейсы авиакомпании «Победа» в Москву и авиакомпании Air Serbia в Белград. С пассажирами работают представители авиакомпаний, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе аэропорта.

По данным сервиса «Яндекс.Погода» на 8:22, в Краснодаре температура составляет 7 °С. Ветер тихий — 1 м/с, с порывами до 1.1 м/c. Переменная облачность, уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий. Атмосферное давление нормальное — 763 мм рт.ст.

Авиация Аэропорты Краснодар

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