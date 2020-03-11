В Грозном пропали три жителя Дагестана. Один из них оскорблял Кадырова в инстаграме
МВД по Дагестану объявило в розыск троих жителей Дербента, которые пропали после поездки в Грозный
Мужчин родственники в последний раз видели в феврале. По их словам, они приехали в столицу Чечни 10 февраля, там заселились в гостиницу и в тот же день вышли на связь в последний раз. С тех пор их местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
По информации «Медиазоны», пропавшие — 62-летний Хаким Аскеров, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 30-летний Ниллан Алиев.
Жена Мустафаева рассказала, что 9 февраля Аскеров гостил у них, когда во время ужина ее муж внезапно заявил, что они уезжают в Махачкалу. В дороге они с женой связались в последний раз, после чего мужчины пропали.
Знакомые Мустафаевой из ГИБДД отследили по камерам наблюдения автомобиль ее мужа: он въехал в Грозный, а обратно не возвращался. Позднее стало известно, что с мужчинами уехал и сосед Мустафаева Алиев.
Baza в феврале писала, что один из пропавших «оставлял негативные комментарии под постами руководителей республики». Журнал «Дош» опубликовал ролик, на котором Мустафаев курит и говорит: «Ты — бородатая марионетка, Рамзан, слышишь, да? Клоунаду оставь, марионетку оставь, ну а сам ты ходи, как смертный, как люди ходи, как народ ходи, с народом ходи, овца».
Жена Мустафаеве сказала «Медиазоне», что аккаунт ее мужа несколько раз блокировали, но он заводил новые.
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Также Baza отмечала, что незадолго до исчезновения Мустафаев выложил в своем инстаграме видео, на котором он курит на фоне мечети «Сердце Чечни», а курение в республике не приветствуется.
Родные пропавших дагестанцев считают, что именно из-за этих записей мужчин могли похитить в Чечне «кадыровские люди».
«По-моему, в тот вечер Сеидайдин с кем-то переписывался с таким злостным видом, — рассказала супруга Мустафаева. — Видимо, [его спросили], что он там выставил, видимо, чеченцы или кто-то. Он кушал сидел, бросил все и резко подорвался. Видимо, они ему там писали: "Ты, если мужик, приезжай в Чечню". Мне кажется, так».
В МВД по Дагестану по заявлению родственников пропавших завели розыскное дело. В пресс-службе МВД по Чечне отказались давать комментарии.
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Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. ⠀ По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В этот день они вышли на связь в последний раз. ⠀ На данный момент о их местонахождении ничего не известно. Всех, владеющий какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть 99-42-50 или 8 964-050-14-14. @mvd.dagestan