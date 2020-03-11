В Грозном пропали три жителя Дагестана. Один из них оскорблял Кадырова в инстаграме

МВД по Дагестану объявило в розыск троих жителей Дербента, которые пропали после поездки в Грозный

Мужчин родственники в последний раз видели в феврале. По их словам, они приехали в столицу Чечни 10 февраля, там заселились в гостиницу и в тот же день вышли на связь в последний раз. С тех пор их местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.

По информации «Медиазоны», пропавшие — 62-летний Хаким Аскеров, 35-летний Сеидайдин Мустафаев и 30-летний Ниллан Алиев.

Жена Мустафаева рассказала, что 9 февраля Аскеров гостил у них, когда во время ужина ее муж внезапно заявил, что они уезжают в Махачкалу. В дороге они с женой связались в последний раз, после чего мужчины пропали.

Знакомые Мустафаевой из ГИБДД отследили по камерам наблюдения автомобиль ее мужа: он въехал в Грозный, а обратно не возвращался. Позднее стало известно, что с мужчинами уехал и сосед Мустафаева Алиев.

Baza в феврале писала, что один из пропавших «оставлял негативные комментарии под постами руководителей республики». Журнал «Дош» опубликовал ролик, на котором Мустафаев курит и говорит: «Ты — бородатая марионетка, Рамзан, слышишь, да? Клоунаду оставь, марионетку оставь, ну а сам ты ходи, как смертный, как люди ходи, как народ ходи, с народом ходи, овца».

Жена Мустафаеве сказала «Медиазоне», что аккаунт ее мужа несколько раз блокировали, но он заводил новые.