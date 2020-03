В Грозном пропали три жителя Дагестана. Один из них оскорблял Кадырова в инстаграме

View this post on Instagram

Трое уроженцев Дагестана поданы в розыск как пропавшие без вести. ⠀ По словам родственников, они приехали в Грозный 10 февраля и заселились в одну из местных гостиниц. В этот день они вышли на связь в последний раз. ⠀ На данный момент о их местонахождении ничего не известно. Всех, владеющий какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам: Дежурная часть 99-42-50 или 8 964-050-14-14. @mvd.dagestan