С 1 июля пенсии будут зачислять только на карты «Мир». Банк УРАЛСИБ оформит их бесплатно для своих клиентов

Клиенты, получающие пенсию на карты Банка УРАЛСИБ от международных платежных систем, могут оформить карты системы «Мир» в любом отделении

Их выпуск и годовое обслуживание для пенсионеров будет бесплатным.

В соответствии с требованиями ФЗ №161 от 27.06.2011, с 1 июля 2020 года пенсии могут зачисляться только на карты национальной платежной системы «Мир», при этом зачисления на карты других платежных систем будут прекращены.

Получить карту «Мир» можно в любом офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ», написав заявление о выпуске карты. Карта может быть выпущена либо к действующему счету, либо с одновременным открытием нового. Если карта «Мир» оформляется с новым счетом, менеджер банка поможет оформить заявление о доставке пенсии на новый счет, тогда клиенту останется передать заявление в Пенсионный фонд. Старую карту другой платежной системы можно будет использовать и дальше, но кроме зачисления пенсии.

Подробнее об оформлении карты можно узнать на сайте банка, в отделениях банка и по телефону 88002505757.