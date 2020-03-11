В Краснодаре спасенных возле аэропорта совят отправят на курсы одичания
Совы, которых в конце февраля нашли в международном аэропорту Краснодара, проходят курс реабилитации после операции по исправлению лап
Напомним, в конце февраля три совенка попали к организатору группы по спасению диких птиц в Краснодаре Маритте Чотчаевой. Туда больных и слабых птенцов, найденных в полях у аэропорта, принесла местная жительница. Чтобы выпрямить лапы совят, им сделали корректирующий остеосинтез — операцию, во время которой птицам установили своеобразный мини-аппарат Илизарова.
Давать клички птенцам не стали, приручать их не планируют, а хотят выпустить в дикую природу. Поэтому совят называют Один, Два и Три.
Теперь совятам предстоит поездка в Новороссийск. Там находится волонтерский центр, где птенцы пройдут курс мягкого выпуска — процесс одичания вместе с сородичами. Их научат охотиться, а затем выпустят из вольера. На первых этапах на крыше вольера будут оставлять еду, чтобы при неудачной охоте совы смогли поесть. Перед этим птицам предстоит пройти послеоперационный период: еще около недели они будут жить дома у Маритты Чотчаевой.
После того, как история со спасением трех сов попала в СМИ, девушке стало поступать много звонков с просьбой отдать их в добрые руки. Однако она отказывает людям, потому что у птенцов сохранились инстинкты.
«Дело в том, что я их не пристраиваю, их нельзя взять на воспитание. Я выхаживаю их и выпускаю в дикую природу», — сказала Чотчаева.
Любой желающий может оказать девушке помощь в покупке корма или медикаментов для лечения диких птиц. Для этого можно обратиться к организатору группы «"Рио" — Помощь диким птицам Краснодар» «ВКонтакте».
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