В Краснодаре спасенных возле аэропорта совят отправят на курсы одичания

Совы, которых в конце февраля нашли в международном аэропорту Краснодара, проходят курс реабилитации после операции по исправлению лап

Напомним, в конце февраля три совенка попали к организатору группы по спасению диких птиц в Краснодаре Маритте Чотчаевой. Туда больных и слабых птенцов, найденных в полях у аэропорта, принесла местная жительница. Чтобы выпрямить лапы совят, им сделали корректирующий остеосинтез — операцию, во время которой птицам установили своеобразный мини-аппарат Илизарова.

Давать клички птенцам не стали, приручать их не планируют, а хотят выпустить в дикую природу. Поэтому совят называют Один, Два и Три.

Теперь совятам предстоит поездка в Новороссийск. Там находится волонтерский центр, где птенцы пройдут курс мягкого выпуска — процесс одичания вместе с сородичами. Их научат охотиться, а затем выпустят из вольера. На первых этапах на крыше вольера будут оставлять еду, чтобы при неудачной охоте совы смогли поесть. Перед этим птицам предстоит пройти послеоперационный период: еще около недели они будут жить дома у Маритты Чотчаевой.