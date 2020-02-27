Жителей Кубани просят помочь новорожденным совятам, которых нашли в аэропорту

Группа помощи диким птицам «Рио» рассказала, что к ним привезли трех совят, между ними разница в 2-3 дня. У птиц немного кривые лапы и начинается рахит из-за недостатка витаминов. Кроме того, совят нужно кормить мышами.

«Мама сова решила рано завести потомство, у нас достаточно тепло и зима похожа на весну. Следствие, пищи мало, солнца мало, витамин не хватает и начинается рахит. Совята растут стремительно и малейшие ошибки в рационе и режиме питания моментально отражаются на их здоровье», — сказано в посте во «Вконтакте».

Также птицам необходим витамин D. Для этого нужно купить ультрафиолетовую лампу и пройти анализы: бактериологию, на микоплазмоз и туберкулез. Группа помощи просит помочь собрать необходимые деньги на покупку питания и лечения совят. Узнать, как оказать помощь, можно по телефону: 8 (928) 039-92-72.