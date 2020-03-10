Девочка и мужчина без прав погибли в ДТП под Горячим Ключом

Краснодарский край

Распечатать

Возле Горячего Ключа 8 марта произошло ДТП с двумя погибшими и пострадавшим ребенком

Авария случилась в 16:30 на дороге Саратовская — Мартанская. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Audi 80 превысил скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП водитель и его шестилетняя пассажирка погибли, еще одну четырехлетнюю девочку госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Известно, что у водителя не было прав и ранее его уже привлекали к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Всего на Кубани за выходные с 6 по 9 марта произошло 86 ДТП, в которых шесть человек погибли и 115 получили травмы.

Напомним, утром 9 марта в Адлерском районе Сочи случилась авария, в которой погиб один человек и один пострадал.

Горячий Ключ Дети ДТП смерть

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре водитель без прав сдал назад после ДТП и спровоцировал еще два столкновения
Спасатели завершили активную стадию поиска школьников, которых унесло в море в Сочи
Архивисты Геленджика обнаружили свой город на карте 1695 года. Это на 130 лет раньше его даты основания
В Сочи спортсменка из Петербурга получила серьезные травмы во время катания на лыжах
На месте Колхозного рынка Краснодара хотят создать транспортный узел
Более 70 тыс. жителей Краснодара остались без тепла и горячей воды из-за аварии

Лента новостей

Краснодарский экономист рассказал, как обвал рубля повлияет на жизнь россиян

«Он тиран там и так далее»

Говоря о Сталине, Путин заявил о возможности «повторить» Великую Отечественную

Мнения

«Нет поводов обсуждать тренерские решения Мусаева»

Артур Каратай о важной победе «Краснодара» над «Спартаком»

Реклама на портале