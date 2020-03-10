Девочка и мужчина без прав погибли в ДТП под Горячим Ключом

Авария случилась в 16:30 на дороге Саратовская — Мартанская. По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Audi 80 превысил скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП водитель и его шестилетняя пассажирка погибли, еще одну четырехлетнюю девочку госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Известно, что у водителя не было прав и ранее его уже привлекали к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

Всего на Кубани за выходные с 6 по 9 марта произошло 86 ДТП, в которых шесть человек погибли и 115 получили травмы.

Напомним, утром 9 марта в Адлерском районе Сочи случилась авария, в которой погиб один человек и один пострадал.