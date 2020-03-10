В Новороссийске возле старого госпиталя нашли скелет человека

В Новороссийске 8 марта в лесу нашли останки человека, в вещах которого были документы мужчины, исчезнувшего два года назад

Местные жители нашли человеческие останки в лесу в районе недостроенного военного госпиталя на улице Герцена. В кармане одежды лежали документы на имя Константина Якина, который пропал без вести 21 февраля 2018 года. На момент исчезновения ему было 38 лет.

Предположительно, человек, которому принадлежат останки, покончил с собой. Об этом порталу Юга.ру сообщил старший следователь-криминалист СУ СК РФ по Краснодарскому краю Эдуард Плотников.

«Перед исчезновением обещал повеситься. Находился в состоянии наркотического опьянения», — уточнили в следкоме.

Следователи назначили генетическую экспертизу, после которой станет известно, принадлежат ли останки пропавшему мужчине. Из-за длительности проведения экспертизы ее результаты будут известны примерно через полгода.