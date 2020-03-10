На Кубани производство шампанского за год выросло на 20%

Краснодарский край в 2019 году занял первое место в России по производству игристых и шампанских вин

Объем производства в регионе в 2019 году составил 4,8 млн декалитров, что на 20,2% больше, чем годом ранее. Таким образом Краснодарский край занял первое место в России с долей рынка в 36%. Также в списке лидеров расположились Санкт-Петербург и Дагестан.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона уточнили, что на Кубани производится 48% российских вин и 36% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%. В ведомстве добавили, что вино — одно из главных экспортных продуктов Кубани.

За последние четыре года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза. В 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию и другие, впервые были начаты поставки в Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду, сообщили в пресс-службе администрации края.