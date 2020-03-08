Кадыров прокомментировал слежку за ним со стороны Госдепа США

В 2014 году глава Чечни Рамзан Кадыров попал в санкционный список Евросоюза, а в 2017 году — в аналогичный список американских властей.

Решение было тогда принято на основании так называемого закона Магнитского. Этот закон позволяет применять персональные ограничения в отношении людей, которые имеют, по мнению властей США, отношение к нарушениям прав человека в России. Эти ограничения предусматривают блокировку счетов Кадырова, а также запрещают ему въезд на территорию США.

Русская служба «Голоса Америки» опубликовала 7 марта часть переписки американских конгрессменов с представителем Госдепартамента США. Из диалога становится понятно, что политики обеспокоены растущими связями Рамзана Кадырова на Ближнем Востоке. В частности, с бизнесменами из ОАЭ, которые вкладывают средства в проекты на территории кавказской республики.

Глава Чечни прокомментировал это сообщение. «Госдеп США и конгрессменов Тома Малиновски и Джо Уилсона беспокоят мой «бизнес и мои банковские счета» в зарубежных странах и братские отношения между ЧР и ОАЭ. По этому поводу конгрессмены сделали запрос в Госдеп. В ответе говорится, что «департамент продолжит сбор информации о характере предпринимательской деятельности Кадырова… за пределами Российской Федерации.

Меня абсолютно не волнует, что пишут конгрессмены и, что им отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент, свое Федеральное Собрание. Я никогда не имел в России и за рубежом никакого бизнеса, нет у меня счетов в иностранных банках», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что инвестиции бизнесменов из ОАЭ идут на социальные проекты, одним из которых, например, является строительство международного университета в столице республики. Что касается своих доходов и расходов, то их Рамзан Кадыров пообещал отразить в налоговой декларации.