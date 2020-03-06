В Краснодаре из-за ДТП с машиной стояли трамваи

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Садовой днем 6 марта трамвай столкнулся с автомобилем

ДТП произошло в районе 11:45 около пересечения улиц Садовой и Пашковской. Из-за этого на участке встали трамваи, простой составил 23 минуты, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

Подробности о происшествии рассказали в телеграм-канале «Типичный Краснодар»: «Автомобиль пропускал пешехода, а трамвай зацепил авто».

Как рассказывали Юга.ру, в январе в краевом центре автомобиль каршеринга врезался в новый троллейбус. В феврале в Краснодаре трамвай из-за постороннего предмета на путях сошел с рельсов и на час остановил движение в сторону Юбилейного микрорайона.

ДТП Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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