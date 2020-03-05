В декабре 2016 года призывная комиссия Кропоткина признала право Игоря Суворова на альтернативную службу (АГС) в связи с тем, что он считает себя пацифистом. В апреле его направили на медкомиссию. Во время осмотра врач-дерматовенеролог потребовал «раздеться в коридоре». Парень посчитал это «унижающим честь и достоинство» и отказался снимать одежду в присутствии других людей.

Суворов не стал дальше проходить комиссию и после конфликта вышел из здания военкомата. Из-за этого он не получил повестку на заседание призывной комиссии, которая должна была выдать предписание о месте прохождения альтернативной службы.

Летом 2016 года военный комиссар подписал документ об отмене такой службы для Суворова и призыве его в армию «в связи с неявкой на заседание призывной комиссии без уважительных причин». Парень узнал об этом осенью, когда получил повестку, и отказался уходить в армию.

На него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ (Уклонение от призыва). В апреле 2018 года его признали виновным и назначили ему штраф в размере 20 тыс. рублей. Известно, что во время заседания судья заявлял, что сегодня российская армия может «раком поставить весь мир», а также высказал сомнения в необходимости права на пацифизм:

«Если вы не умеете себя защитить, значит, знайте, что завтра будете дерьмо выгребать за американцами, за НАТО, за Китаем».

Суворов попытался обжаловать это решение в Верховном суде, а также направил жалобу в ЕСПЧ. 5 марта 2020 года издание «Коммерсант» сообщило, что он обратился в Конституционный суд. В заявлении парень оспорил один из пунктов закона «Об альтернативной гражданской службе», в которой говорится о том, что неявка на заседание автоматически лишает призывника АГС. По мнению адвоката Сергея Голубка, это лишает подзащитного его конституционного права. Также он заявил, что такое решение должен принимать не один человек, а вся комиссия, поскольку она «состоит не только из военных, которые заинтересованы в призыве на военную службу».