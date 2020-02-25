В Сочи из-за аварии остались без питьевой воды 1,5 тыс. человек

В результате без воды остались около 1,5 тыс. абонентов — это жители Курортного проспекта, улиц Краевско-Греческой, Бытха, Земляничной.

Специалисты работают над устранением аварии. В работах задействованы пять человек и две единицы спецтехники, сообщили в службе МУП Сочи «Водоканал».

Как писали Юга.ру, в июле 2019 года в Адлерском районе Сочи вводили локальный режим ЧС после того, как застройщик ссыпал грунт и строительный мусор в овраги, через которые проложен магистральный водовод.