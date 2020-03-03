«Дайте свечку поставить!». В сочинском храме задержали хулигана с ножом

В православную церковь Сочи 1 марта мужчина принес нож и вел себя неадекватно

Инцидент произошел в Прощеное воскресенье в Свято-Троицком храме в Адлере. По рассказам прихожан, мужчина с ножом зашел в церковь во время службы и стал наносить себе увечья. На видео задержания, опубликованном в соцсетях, он падает на колени и просит, чтобы ему дали поставить свечку.

Факт задержания порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе УВД по Сочи. Задержанного в храме мужчину доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Ранее Юга.ру рассказывали еще об одном инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Темрюке. Там неизвестный вынес из храма бокс с пожертвованиями.