«Дайте свечку поставить!». В сочинском храме задержали хулигана с ножом

Краснодарский край

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В православную церковь Сочи 1 марта мужчина принес нож и вел себя неадекватно

Инцидент произошел в Прощеное воскресенье в Свято-Троицком храме в Адлере. По рассказам прихожан, мужчина с ножом зашел в церковь во время службы и стал наносить себе увечья. На видео задержания, опубликованном в соцсетях, он падает на колени и просит, чтобы ему дали поставить свечку.

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Факт задержания порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе УВД по Сочи. Задержанного в храме мужчину доставили в отдел полиции. На него составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Ранее Юга.ру рассказывали еще об одном инциденте, который произошел в декабре 2019 года в Темрюке. Там неизвестный вынес из храма бокс с пожертвованиями.

Полиция Православие Сочи Хулиганство Церковь

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