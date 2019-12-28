На Кубани парень вынес из храма бокс с пожертвованиями

Краснодарский край

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В Темрюке 25 декабря неизвестный вынес из храма бокс с пожертвованиями

Инцидент произошел в храме Александра Невского на улице Таманской. В группе «Темрюк инфо» в инстаграме рассказали, что, судя по записи с камер видеонаблюдения, молодой человек несколько минут провел в помещении. После того, как парень остался один, он забрал бокс и поспешил на выход. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту кражи проводится проверка.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также сумма ущерба», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году житель Кубани украл из ставропольского храма драгоценности и деньги.

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Вынес из храма бокс для пожертвований в Темрюке. Инцидент произошёл на днях в храме Александра Невского на улице Таманской. На кадрах видно как молодой человек несколько минут ходит по залу, а когда остаётся один, забирает бокс и спешит на выход. Сейчас его поиском занимается полиция. Предположительно, парень несовершеннолетний, возможно школьник или учащийся техникума. В соответствии с действующим законодательством, детей подозреваемых в совершении преступления запрещено показывать без согласия их родителей, поэтому лицо скрыто. #ТемрюкИнфо #Темрюк #ТемрбкКража #ТемрюкПолиция #Тамань #ТемрюкскийРайон

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Благотворительность Темрюкский район Хищение

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