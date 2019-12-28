На Кубани парень вынес из храма бокс с пожертвованиями

В Темрюке 25 декабря неизвестный вынес из храма бокс с пожертвованиями

Инцидент произошел в храме Александра Невского на улице Таманской. В группе «Темрюк инфо» в инстаграме рассказали, что, судя по записи с камер видеонаблюдения, молодой человек несколько минут провел в помещении. После того, как парень остался один, он забрал бокс и поспешил на выход. В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту кражи проводится проверка.

«Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также сумма ущерба», — отметили в ведомстве.

Напомним, в 2017 году житель Кубани украл из ставропольского храма драгоценности и деньги.