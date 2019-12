На Кубани парень вынес из храма бокс с пожертвованиями

View this post on Instagram

Вынес из храма бокс для пожертвований в Темрюке. Инцидент произошёл на днях в храме Александра Невского на улице Таманской. На кадрах видно как молодой человек несколько минут ходит по залу, а когда остаётся один, забирает бокс и спешит на выход. Сейчас его поиском занимается полиция. Предположительно, парень несовершеннолетний, возможно школьник или учащийся техникума. В соответствии с действующим законодательством, детей подозреваемых в совершении преступления запрещено показывать без согласия их родителей, поэтому лицо скрыто. #ТемрюкИнфо #Темрюк #ТемрбкКража #ТемрюкПолиция #Тамань #ТемрюкскийРайон