Жителям Анапы предложили выбрать эскиз стелы на въезде в город
В Анапе в августе начался конкурс по выбору проекта въездной стелы на Симферопольском шоссе
В течение месяца городское управление архитектуры принимало заявки с эскизами. На конкурс отобрали 16 работ как от художников-любителей, так и профессионалов. Авторы использовали в своих эскизах образы древнегреческих богов, дельфинов, детей.
Желающие могут проголосовать за понравившуюся работу на страницах администрации Анапы в фейсбуке, инстаграме и «ВКонтакте». Под записью нужно оставить комментарий с цифрой проекта. Голосование продлится до 18 августа, затем определят трех финалистов. После этого экспертный совет архитекторов выберет один проект, который будет соответствовать композиционным и техническим условиям.
Другие идеи по рекомендации экспертного совета планируют реализовать на курорте как малые архитектурные формы, сообщили 12 августа в пресс-службе администрации Анапы.
Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Анапе на пересечении улиц Крымской и Крестьянской установили световую стелу. Также новую стелу сделали на въезде в город со стороны Крымского района.
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