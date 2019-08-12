Жителям Анапы предложили выбрать эскиз стелы на въезде в город

В Анапе в августе начался конкурс по выбору проекта въездной стелы на Симферопольском шоссе

В течение месяца городское управление архитектуры принимало заявки с эскизами. На конкурс отобрали 16 работ как от художников-любителей, так и профессионалов. Авторы использовали в своих эскизах образы древнегреческих богов, дельфинов, детей.

Желающие могут проголосовать за понравившуюся работу на страницах администрации Анапы в фейсбуке, инстаграме и «ВКонтакте». Под записью нужно оставить комментарий с цифрой проекта. Голосование продлится до 18 августа, затем определят трех финалистов. После этого экспертный совет архитекторов выберет один проект, который будет соответствовать композиционным и техническим условиям.

Другие идеи по рекомендации экспертного совета планируют реализовать на курорте как малые архитектурные формы, сообщили 12 августа в пресс-службе администрации Анапы.