Фигуристка Аделина Сотникова ушла из спорта

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова 2 марта объявила о завершении карьеры

Сотникова рассказала о своем решении в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

Смотрите фоторепортаж:

«Мне грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене», — цитируют спортсменку «Вести».

23-летняя спортсменка добавила, что будет продолжать радовать своих поклонников фигурным катанием, но «официально спорт закрыт».

Читайте также:

Напомним, в 2013 году фигуристка выиграла чемпионат России в Сочи. В 2014 году 17-летняя Сотникова завоевала седьмое золото для России на Олимпиаде в Сочи. Россиянка сумела обойти всех своих конкуренток по итогам произвольной программы в женском одиночном фигурном катании. А по итогам года Сотникова и шорт-трекист Виктор Ан стали лауреатами премии «Серебряная лань».

Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16, напомнил RT.

Олимпиада в Сочи Фигурное катание

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Дело Константина Котова, которого осудили на 4 года за участие в акциях протеста, отправили на пересмотр
Бывший глава Новокубанска пойдет под суд за передачу земли без торгов
Документальный фильм о краснодарском заводе Седина вошел в конкурсную программу европейского фестиваля IDIF
В Краснодаре заброшенную поликлинику на Гидрострое начнут достраивать в 2021 году
На Кубани стартовала акция по быстрому обследованию женщин на рак
СК: В Краснодаре во время Масленицы отравились 24 человека, в том числе 17 детей

Лента новостей

Фоторепортажи

«Краснодар» обыграл «Уфу» в первом матче 2020 года. Фоторепортаж

Электрошокеры, ретроавтомобили и ввоз незарегистрированных лекарств

Какие законы в России вступают в силу весной

Статьи Партнерский

Социальный контракт, электронная трудовая и поддержка семей с детьми

Интервью с руководителем кубанских профсоюзов Светланой Бессараб

Реклама на портале