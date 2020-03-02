Фигуристка Аделина Сотникова ушла из спорта

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Аделина Сотникова 2 марта объявила о завершении карьеры

Сотникова рассказала о своем решении в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».

«Мне грустно и тяжело это говорить, но, к сожалению, здоровье не позволяет выступать на профессиональной арене», — цитируют спортсменку «Вести».

23-летняя спортсменка добавила, что будет продолжать радовать своих поклонников фигурным катанием, но «официально спорт закрыт».

Напомним, в 2013 году фигуристка выиграла чемпионат России в Сочи. В 2014 году 17-летняя Сотникова завоевала седьмое золото для России на Олимпиаде в Сочи. Россиянка сумела обойти всех своих конкуренток по итогам произвольной программы в женском одиночном фигурном катании. А по итогам года Сотникова и шорт-трекист Виктор Ан стали лауреатами премии «Серебряная лань».