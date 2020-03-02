На Кубани планируют ввести ипотеку под 2,7% на жилье около моря

Краснодарский край, Вся Россия

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Минсельхоз России планирует в марте запустить льготную ипотеку, чтобы увеличить спрос на жилье в сельской местности. В программу вошел и Краснодарский край

Проект сельской ипотеки включен в государственную программу «Комплексного развития сельских территорий», которую приняли в мае 2019 года. Согласно ней, в стране планируется сохранить долю сельского населения на уровне не менее 25,3% от общего количества россиян.

Предполагается, что ипотека будет распространяться на жилье в сельских территориях и поселках городского типа. Кроме того, льготные условия будут доступны в малых городах, в которых проживает менее 30 тыс. человек, и рабочих поселках, находящихся вне городских округов.

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В программу вошли 1 тыс. 687 населенных пунктов в Краснодарском крае. Среди них станица Анапская, поселок Архипо-Осиповка, село Высокое в пригороде Адлера, село Галицыно около Красной Поляны, села Лермонтово и Абрау-Дюрсо. Как отметил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ Плеханова Алексей Яшкин, ипотеку можно будет оформлять в том числе для строительства дач недалеко от крупных городов.

Принять участие в программе могут практически все желающие, отметила декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. Однако при этом воспользоваться льготой можно один раз, а продать жилье получится только спустя пять лет, даже если кредит на него был закрыт. Всего по программе поступило более 17 тыс. заявок практически из всех субъектов России.

Таким образом к 2025 году планируется улучшить жилищные условия около 200 тыс. семей в стране, сообщила газета «Известия», ссылаясь на оказавшийся в распоряжении редакции документ Минсельхоза. Принять участие в программе согласились два российских банка. 

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