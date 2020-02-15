Ипотека в России может стать дешевле

На заседании правительства Российской Федерации, которое состоялось 13 февраля текущего года, было разработано поручение соответствующим ведомствам, направленное на снижение выплат по ипотечным кредитам.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте кабинета министров РФ. Предложение по мерам, которые должны сделать ипотеку дешевле, должны будут представить премьер-министру Михаилу Мишустину 16 марта. Вопросом занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В том числе, должны будут разработаны предложения по упрощению процесса рефинансирования уже существующих ипотечных кредитов.