Ипотека в России может стать дешевле

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Правительство поручило разработать меры по снижению выплат по ипотечным кредитам

На заседании правительства Российской Федерации, которое состоялось 13 февраля текущего года, было разработано поручение соответствующим ведомствам, направленное на снижение выплат по ипотечным кредитам.

Соответствующий документ уже опубликован на сайте кабинета министров РФ. Предложение по мерам, которые должны сделать ипотеку дешевле, должны будут представить премьер-министру Михаилу Мишустину 16 марта. Вопросом занимается первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. В том числе, должны будут разработаны предложения по упрощению процесса рефинансирования уже существующих ипотечных кредитов.

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Помимо вопроса ипотечного кредитования, Минстрой, Минэкономразвития и Росреестр должны разработать предложения по вовлечению в сферу жилищного строительства земельных участков, которые используются неэффективно.

Обо всех льготах, которые касаются ипотечного кредитования должно быть известно населению. Обеспечить информирование граждан по данному направлению должен будет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Ипотека Кредитование Правительство Экономика

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