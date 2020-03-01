Путин заявил, что из-за коронавируса прошлая неделя стала для мировой экономики худшей с 2008 года

Президент Владимир Путин 1 марта провел совещание по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом

Перед началом рабочей поездки в Псков Владимир Путин провел совещание в терминале аэропорта Внуково-2, на котором обсуждалось распространение коронавируса, ситуация в мировой экономике и положение дел на нефтяном рынке, сообщили в пресс-службе администрации президента.

По словам главы государства, в России делается все необходимое по борьбе с заболеванием, приняты соответствующие меры, добавил RT.

«Надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», — уверил президент.

Он отметил, что негативные последствия коронавируса «уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мирохозяйственных связей, практически все государства».

По его словам, мировые фондовые индексы снизились более чем на 10%, что делает прошедшую неделю «худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года».

Кроме того, проблемы в экономике привели к снижению цен на нефть. Как рассказал Путин, к концу недели цена за нефть опустилась до 50 долларов за баррель, в то время как в начале года котировки достигали 70 долларов.

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«Для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым», — подчеркнул президент.

Напомним, в декабре 2019 года на сайте Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии от неизвестного возбудителя. По состоянию на 1 марта количество заразившихся по всему миру достигло 86 тыс. 986 человек, умерло — 2 тыс. 979, выздоровело 42 тыс. 294 человек.

Минздрав Кубани перешел в режим повышенной готовности. Сейчас в регионе с подозрением на кронавирус находятся 70 человек. 27 января аэропорты Кубани приостановили авиасообщение с Китаем, а 31 января Россия закрыла свои границы. Кроме того, с 28 февраля в России ввели временный запрет на регулярные и чартерные рейсы в Иран, с 1 марта компания S7 приостановила собственные регулярные рейсы из России в Южную Корею.