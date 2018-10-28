Кадыров заявил о планах Чечни самостоятельно добывать нефть

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что регион сможет самостоятельно добывать нефть, после того как в его собственность перейдет компания «Чеченнефтехимпром»

«Мы сможем теперь добывать нефть, строить завод, предлагать инвесторам. Уже есть заинтересованные люди и компании. Они проявляли интерес еще в начале нашей работы по передаче компании», — сказал глава ЧР на пресс-конференции в Грозном.

Как сообщали Юга.ру, Кадыров попросил у президента Владимира Путина о передаче республике предприятия в 2015 году, заявив, что «значительный потенциал "Чеченнефтехимпрома", не вязанный с нефтепереработкой, практически не используется». Республика же планировала построить на базе предприятия завод по производству литий-ионных аккумуляторов, соглашение об этом было подписано с корейской КОКАМ в 2014 году, и НПЗ.

«Чеченнефтехимпром» принадлежал Росимуществу, большую часть имущества компании арендовал подконтрольный «Роснефти» «Грознефтегаз». В сентябре Путин распорядился передать в собственность Чечни акции нефтяного предприятия. Согласно распоряжению правительства, собственником 100% акций компании республика станет до 15 ноября.

«Чеченнефтехимпрому» принадлежит около 2 тыс. земельных участков площадью 7740 га и более 1100 нефтяных и газовых скважин, большинство из которых в нерабочем состоянии, ремонтные предприятия, оборудование для добычи нефти, два НПЗ, четыре нефтебазы и более 500 км трубопроводов.