В Тбилисском районе в 2019 году построили спорткомплекс и благоустроили три парка

Власти Тбилисского района рассказали, что построили и отремонтировали в муниципалитете в уходящем году.

«2019-й был насыщенным. В начале года мы поставили перед собой амбициозные планы — и большую часть выполнили. Над отдельными проектами еще работаем. Очень многое удалось сделать благодаря реализации национальных проектов. Национальные проекты — это замечательная возможность для районов решить проблемы во многих отраслях», — отметил глава Тбилисского района Евгений Ильин.

В 2019 году в Тбилисском районе благоустроили три парка: в станицах Ловлинской и Тбилисской, а также на хуторе Северокубанском. Капитальный ремонт двух зеленых зон провели по программе «Комфортная городская среда», а парк 30-летия Победы в райцентре реконструировали за счет средств ЗСК и администрации Тбилисского сельского поселения. В 2020 году планируют благоустроить еще три парка.

Также в 2019 году завершили капитальный ремонт Дома культуры на хуторе Северокубанском. В следующем году власти хотят выполнить капремонт большого концертного зала районного Дома культуры.

Еще один проект, реализованный в этом году, — строительство спорткомплекса. Два года назад в Тбилисском районе подобных объектов не было вообще, а теперь их два — «Олимп» и «Юниор». Стоимость «Юниора» — почти 40 млн рублей, его возвели на условиях софинансирования краевого и местного бюджетов.

Кроме того, школы в хуторе Марьинском, селе Ванновском и станице Ловлинской получили новые автобусы. Еще в этом году за счет средств краевого и районного бюджетов отремонтировали спортивные залы в школах № 9 и 14 и возвели пристройку на 60 мест к детскому саду № 14 «Ласточка» в станице Тбилисской, а в ловлинской школе завершают капремонт, рассказали в пресс-службе администрации Тбилисского района.