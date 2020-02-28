Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Геленджиком

Краснодарский край

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На трассе возле Геленджика 27 февраля произошло ДТП, в котором двое погибли и пятеро пострадали

Авария случилась на трассе М4 «Дон» Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi.

В результате столкновения травмы получили водитель, 30-летний пассажир и 28-летняя пассажирка Honda, а также 30-летний водитель и 28-летняя пассажирка второй машины. Все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении. Кроме того, в ДТП погибли 57-летняя пассажирка Mitsubishi и 27-летняя девушка из другой иномарки. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Краснодаре в ночь на 28 февраля на улице Мачуги машина врезалась в столб. Водитель, у которого нет прав, находится в больнице без сознания.

Геленджик ДТП смерть

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