В Краснодаре ночью машина врезалась в столб

Краснодарский край

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В Краснодаре в ночь на 28 февраля произошло ДТП на улице Мачуги, в котором пострадал человек

По предварительным данным, около 23:00 19-летний житель республики Адыгея за рулем автомобиля ВАЗ-2106 ехал по улице Мачуги, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб уличного освещения.

Медики госпитализировали водителя в больницу, он находится без сознания. По базе данных МВД России, у молодого человека нет прав. По словам очевидев, в салоне находились пассажиры, которые ушли после аварии. Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, 26 февраля на трассе в Сочи произошло ДТП с участием мотоцикла, водитель и пассажир которого получили серьезные травмы.

ДТП Краснодар

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