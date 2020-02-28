В Краснодаре ночью машина врезалась в столб

В Краснодаре в ночь на 28 февраля произошло ДТП на улице Мачуги, в котором пострадал человек

По предварительным данным, около 23:00 19-летний житель республики Адыгея за рулем автомобиля ВАЗ-2106 ехал по улице Мачуги, не справился с управлением, наехал на бордюр и врезался в столб уличного освещения.

Медики госпитализировали водителя в больницу, он находится без сознания. По базе данных МВД России, у молодого человека нет прав. По словам очевидев, в салоне находились пассажиры, которые ушли после аварии. Проводится проверка, рассказал порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.