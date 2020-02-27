В Сочи водитель и пассажир мотоцикла пострадали в ДТП

Краснодарский край

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На трассе в Сочи 26 февраля произошло ДТП с участием мотоцикла, водитель и пассажир которого получили серьезные травмы

Авария случилась вечером в микрорайоне Мамайка. Мотоцикл столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате пострадали водитель и пассажир двухколесного транспортного средства, сообщил 27 февраля порталу Юга.ру старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

По его словам, причины столкновения устанавливаются.

Как писали Юга.ру, на трассе в Сочи в сентябре 2019 года произошло ДТП с участием мотоцикла, оба пассажира которого погибли.

ДТП Сочи

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