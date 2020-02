В Адыгее спасатели вызволили ребенка из наручников на ноге

View this post on Instagram

Спасатели Адыгеи оказали помощь ребенку ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Сегодня в пожарно-спасательной части № 14 села Красногвардейского произошел необычный случай. К огнеборцам привезли ребенка, нога которого оказалась в наручниках. Со слов отца: «Мы даже и не поняли, как это произошло, сын заигрался и не заметил «засады». Поначалу мы сами попытались освободить его, но попытки успехом не увенчались. У испуганного ребенка началась паника. Нога стала опухать, тогда родители взяли ребенка и привезли в пожарно-спасательную часть. Спасатели, с помощью «болгарки» провели очень тонкую работу: срезали клепки, которые фиксировали дужку, разобрали браслет. В скором времени нога ребенка оказалась на «свободе». #МЧСРОССИИ#МЧСАДЫГЕИ#спасение#помощь#Адыгея#спасатели#огнеборцы