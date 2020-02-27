В Адыгее спасатели вызволили ребенка из наручников на ноге

Необычную спасательную операцию провели пожарные спасательной части № 14 села Красногвардейского. Отец мальчика рассказал, что инцидент произошел случайно — по его словам, сын заигрался, и родители не заметили, как его нога оказалась в наручниках. Сначала они сами попытались освободить сына, но ничего не получилось.

«У испуганного ребенка началась паника. Нога стала опухать, тогда родители взяли ребенка и привезли в пожарно-спасательную часть», — рассказали в пресс-службе МЧС по Адыгее.

Спасателям пришлось проделать сложную работу, чтобы при использовании слесарных инструментов не повредить ребенка. С помощью болгарки они срезали клепки, которые фиксировали дужку, и разобрали браслет, освободив ногу мальчика.