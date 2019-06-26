На лекарства для льготников на Кубани до 2021 года потратят 853 млн рублей

В Законодательном собрании Краснодарского края 26 июня депутаты добавили средства из бюджета на лекарства для льготников

На 24-й сессии ЗСК парламентарии внесли изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

По словам министра здравоохранения края Евгения Филиппова, в 2019 году на выполнение программы добавили 980,4 млн рублей из средств краевого бюджета. Всего в этом году на эти цели выделили 83,8 млрд рублей. Дополнительные деньги пойдут на обеспечение льготников лекарствами (853,9 млн рублей) и на высокотехнологичную медицинскую помощь населению (55,7 млн рублей), сообщили в пресс-службе ЗСК.

«Она выросла за счет средств краевого бюджета без малого на миллиард рублей, а главной статьей дополнительных расходов остается обеспечение территориальных льготников лекарственными препаратами. Это существенный вопрос для тысяч людей в крае, а доступность необходимых медикаментов — одна из трех основных проблем российского здравоохранения, выделенных президентом страны во время недавней Прямой линии», — прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.