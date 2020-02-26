Краснодар вошел в тройку лидеров среди городов-миллионников РФ по собственным доходам
Краснодар по итогам 2019 года занял третье место в России среди городов-миллионников по объему собственных доходов бюджета, заработав 20,1 млрд рублей
Об этом 26 февраля сообщил мэр города Евгений Первышов, выступая с открытым отчетом перед горожанами. Порог в 20 млрд рублей городу удалось переступить впервые.
На первом месте по собственным доходам (исключая Москву и Санкт-Петербург) Екатеринбург с 25,8 млрд рублей, на втором — Новосибирск с 25,3 млрд рублей.
Доходы консолидированного бюджета Краснодара по итогам года составили 35,9 млрд рублей (в 2016 году этот показатель составлял 23,3 млрд рублей). По этому показателю город стал четвертым среди миллионников: первые три места занимают Екатеринбург (48,97 млрд рублей), Новосибирск (48,5 млрд рублей) и Челябинск (42,9 млрд рублей).
При этом мэр отметил успехи города за последние несколько лет в части погашения кредиторской задолженности. Так, в 2016 году, когда собственный бюджет города составлял 13,4 млрд рублей, кредиторская задолженности была 3,5 миллиарда, 9 млрд рублей были коммерческие кредиты, 1 миллиард город платил за их обслуживание.
«Что мы сделали? Мы ввели жесткий режим экономии. Сократили штат в администрации. Улучшили администрирование налогов и сборов. Провели реструктуризацию долга», — рассказал мэр.
1 млрд рублей для погашения кредиторской задолженности выделили из бюджета краевые власти, 2,5 млрд рублей город смог аккумулировать сам и рассчитаться с теми предприятиями, которые поставляли услуги. Также сокращалась выплата процентов по кредитам — к 2019 году она сократилась до 367 млн рублей.
«Все денежные средства, которые мы сэкономили, были направлены на участие в региональных и федеральных программах по принципу софинансирования. Это позволило привлечь в бюджет муниципального образования дополнительные ресурсы, которые пошли на решение наших насущных социальных проблем», — сообщил Первышов.
Как писали Юга.ру, также мэр рассказал о планах построить 120 школ к 2040 году.
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