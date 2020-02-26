Краснодар вошел в тройку лидеров среди городов-миллионников РФ по собственным доходам

Краснодар по итогам 2019 года занял третье место в России среди городов-миллионников по объему собственных доходов бюджета, заработав 20,1 млрд рублей

Доходы консолидированного бюджета Краснодара по итогам года составили 35,9 млрд рублей (в 2016 году этот показатель составлял 23,3 млрд рублей). По этому показателю город стал четвертым среди миллионников: первые три места занимают Екатеринбург (48,97 млрд рублей), Новосибирск (48,5 млрд рублей) и Челябинск (42,9 млрд рублей).

На первом месте по собственным доходам (исключая Москву и Санкт-Петербург) Екатеринбург с 25,8 млрд рублей, на втором — Новосибирск с 25,3 млрд рублей.

Об этом 26 февраля сообщил мэр города Евгений Первышов, выступая с открытым отчетом перед горожанами. Порог в 20 млрд рублей городу удалось переступить впервые.

При этом мэр отметил успехи города за последние несколько лет в части погашения кредиторской задолженности. Так, в 2016 году, когда собственный бюджет города составлял 13,4 млрд рублей, кредиторская задолженности была 3,5 миллиарда, 9 млрд рублей были коммерческие кредиты, 1 миллиард город платил за их обслуживание.

«Что мы сделали? Мы ввели жесткий режим экономии. Сократили штат в администрации. Улучшили администрирование налогов и сборов. Провели реструктуризацию долга», — рассказал мэр.

1 млрд рублей для погашения кредиторской задолженности выделили из бюджета краевые власти, 2,5 млрд рублей город смог аккумулировать сам и рассчитаться с теми предприятиями, которые поставляли услуги. Также сокращалась выплата процентов по кредитам — к 2019 году она сократилась до 367 млн рублей.

«Все денежные средства, которые мы сэкономили, были направлены на участие в региональных и федеральных программах по принципу софинансирования. Это позволило привлечь в бюджет муниципального образования дополнительные ресурсы, которые пошли на решение наших насущных социальных проблем», — сообщил Первышов.

Как писали Юга.ру, также мэр рассказал о планах построить 120 школ к 2040 году.