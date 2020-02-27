30-я выставка YugBuild открылась в Краснодаре при поддержке «КНАУФ»

В этом году более 250 компаний продемонстрируют на выставке стройматериалы и спецтехнику, отделочные, интерьерные материалы и инженерное оборудование. Общая площадь выставки превышает 21 тыс. кв. метров. Также в рамках мероприятия запланирован международный фестиваль «Дни архитектуры» и ряд научных конференций.

Стенд «КНАУФ» в этом году условно делится на две части: презентационную зону, где представлены образцы продукции, и зону демонстраций и семинаров. Потребительские качества материалов и конструкций компании можно проверить в интерактивной форме — покачаться в гамаке, чтобы убедиться в высокой прочности материалов, поиграть в шумного соседа, чтобы узнать о новинках в звукоизоляции и акустическом комфорте. Также специалисты познакомят с качеством подготовки поверхности под финишную отделку и механизацией штукатурных работ. Эксперты «КНАУФ» проконсультируют на стенде по любым вопросам применения материалов компании.

Способу проведения отделочных работ с применением штукатурных и шпаклевочных станций в этом году уделено особое внимание. Директор Южной сбытовой дирекции — филиала ООО «КНАУФ Гипс» в Краснодаре Сергей Бондаренко отметил, что интерес строителей юга РФ к технологиям механизации отделочных работ в последнее время заметно вырос. По данным компании, продажи штукатурных смесей для машинного нанесения в регионе только прошлом году выросли на 20%. Среди причин он назвал общее стремление участников отрасли к повышению эффективности и уменьшению сроков строительства, диктуемых введением финансирования с применением эскроу-счетов, а также высокую востребованность у покупателей помещений с готовой отделкой.

«Современные тренды в строительстве и те изменения, которые происходят в законодательстве, помогают нам развивать нашу продукцию и наши технологии. С переходом на эскроу-счета сроки строительства становятся для застройщиков очень важным моментом — ведь чем дольше строишь, тем дороже становится проект. Мы же предлагаем те материалы и технологии, которые позволяют строить быстрее, они становятся все более востребованными», — отметил Бондаренко.

Среди новинок «КНАУФ», представленных на выставке, — готовая финишная шпаклевка для машинного нанесения «КНАУФ-МП Паста».

Технический директор завода «КНАУФ Гипс Кубань» Дмитрий Колонистов в свою очередь отметил еще один тренд, влияющий на производственный процесс компании, — экологичность. В 2019 году предприятие стало лауреатом программы «Развитие регионов. Лучшее для России». Лучшим национальным проектом в номинации «Лучшая экологическая инициатива» в категории «Природные ресурсы и экология» была признана программа по переработке отходов гипсового производства, по сортировке, раздельному сбору и минимизации отходов предприятия в целом.

«Мы придерживаемся основных принципов бережливого производства и безопасной организации работ. Система "5S", автономное обслуживание, "цифровой завод" — для нас не модные слова, а реальность, позволяющая сократить потери, ускорить процесс сбора и обработки статистики. Мы перерабатываем все отходы, которые сами производим, и внедряем на производстве принципы концепции "zero waste" ("ноль отходов"). Уверен, что в ближайшем будущем "КНАУФ Гипс Кубань" по праву можно будет называть не просто одним из лучших, но и "умным заводом"», — подчеркнул Колонистов.

Крупнейший на юге России отраслевой форум проходит в выставочном комплексе «Экспоград Юг», он продлится до 29 февраля.