В Краснодаре без вести пропал 22-летний парень

Краснодарский край

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В станице Елизаветинской под Краснодаром 18 февраля ушел и не вернулся местный житель, его ищут

Александр Тохян ушел из дома 18 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно. О том, что он пропал, написали 23 февраля в краевой группе «Лиза Алерт» «Вконтакте». Родственники Александра подтвердили порталу Юга.ру его исчезновение.

У парня рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза и черные волосы. Он был одет в темно-оранжевую куртку с капюшоном, голубые джинсы и толстовку болотного цвета. На Александре были черные спортивные туфли, с собой он взял коричневую мужскую сумку.

В случае, если вы его видели или знаете что-либо о его местонахождении, просьба обращаться по телефону 102.

Напомним, 17 февраля в Новороссийске подросток вышел из дома вместе с матерью, а затем скрылся из ее поля зрения и исчез

Краснодар Пропавшие без вести

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