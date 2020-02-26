В Новороссийске нашли подростка, который ушел из дома больше недели назад
Полицейские Новороссийска 25 февраля нашли пропавшего без вести 16-летнего Андрея Вершинина
Подросток пропал рано утром 17 февраля. Он вместе с матерью вышел из дома в больницу, однако по пути исчез из поля зрения женщины и скрылся в неизвестном направлении.
Оперуполномоченные уголовного розыска нашли 16-летнего юношу 25 февраля на территории Южного района Новороссийска. Его доставили в полицию, после чего передали законным представителям. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних работают с семьей, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, в 2018 году этот мальчик уже пропадал. Тогда он вышел из дома чуть раньше матери и ушел в неизвестном направлении.
Читайте также
Суд разрешил полигону под Белореченском возобновить работу
В Сочи за пять дней его закрытия скопилось мусора с трехэтажный дом